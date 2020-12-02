В Свердловской области 370 новых случаев коронавируса, 195 – в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 370 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (195 человек) и других муниципалитетов. Таким образом, на сегодняшний день общее число переболевших ковидом на Среднем Урале составляет 47 тыс. 63 человека.

За сутки в области было выписано 374 пациента и умерли 10 больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 39 тыс. 288 человек, за все время пандемии скончались 1 тыс. 47 свердловчан.

Напомним, ранее в мэрии Нижнего Тагила заявили, что из-за ситуации с коронавирусом новогодние праздники пройдут без хороводов у елки.