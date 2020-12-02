В Тюменской области увеличат выплаты на детей-сирот

В Тюменской области планируют увеличить выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было рассмотрено и одобрено на заседании комитета по социальной политике.

"Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий увеличение выплаты денежных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 13 481 рубля в месяц на содержание одного ребенка до 13 966 рублей", - говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрят на заседании областного парламента.