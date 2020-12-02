Вакцину Pfizer и Biontech одобрили в Великобритании

Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в своем Twitter. заявил, что вакцинация в стране может стартовать в начале следующей недели.

Ранее BioNTech и Pfizer по завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19 сообщили, что доказали эффективность препарата на уровне 95%. Изначально говорилось об эффективности этой вакцины в 90% случаев.

Отмечается, что вакцина от коронавируса дает высокий уровень защиты через 29 дней вне зависимости от возраста, расы и национальности.