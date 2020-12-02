В Челябинской области на полигоне ТБО нашли тело младенца в обувной коробке

В Сосновском районе Челябинской области на полигоне ТБО в обувной коробке обнаружили тело младенца. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело новорожденного ребенка обнаружили днем 1 декабря рабочие сортировочного комплекса. Он находился в обувной коробке.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в региональном СК.