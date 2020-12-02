Свердловское правительство и Сбербанк определили планы сотрудничества на ближайшие годы

Правительство Свердловской области и Сбербанк составили дорожную карту сотрудничества на 2020-2021 годы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня документ подписали первый заместитель председателя правительства Алексей Орлов и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. В числе приоритетных направлений совместной работы стороны отметили дальнейшую цифровизацию региона, государственно-частное партнерство, расширение сферы применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, повышение доступности безналичных платежей, развитие транспортного эквайринга, а также финансирование проектов, приуроченных к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года.

Отдельное направление сотрудничества связано с продвижением финансового рынка Среднего Урала и сектора услуг. Это мероприятия по развитию облигационных инструментов и повышения финансовой грамотности жителей Свердловской области.

"Существенное усиление совместной работы в текущем году связано с глубокой интеграцией деятельности Сбербанка России в реализацию программ поддержки предпринимательства в условиях пандемии 2020 года. Подготовленная дорожная карта актуализирует наши базовые направления сотрудничества, даст возможность провести мероприятия с учетом современных вызовов развития экономики региона, связанные с цифровизацией, и выполнить стратегические задачи, поставленные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым", - рассказал Алексей Орлов.

"Дорожная карта предусматривает сотрудничество как по традиционным банковским направлениям деятельности – кредитование, финансирование инфраструктурных проектов, развитие платежных сервисов, – так и за пределами финансового рынка, ведь компании экосистемы Сбера сегодня присутствуют практически во всех цифровых индустриях. Уникальные IT-решения, которые мы предлагаем, направлены на качественную цифровую трансформацию региона и бизнеса", - отметил Владислав Шиленко.

Речь, в частности, идет о цифровых технологиях, которые позволят модернизировать инфраструктуру здравоохранения. Одна из них – Voice 2 Med, сервис голосового заполнения медицинской документации. Осматривая пациента, врач в специальный микрофон диктует информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в информационную систему лечебного учреждения. Голосовой помощник распознает 98% речи и медицинских терминов с помощью предоставленных медицинских словарей. Это экономит время врача, которое можно потратить на лечение, а не на заполнение документов.

Еще одна прогрессивная технология от экосистемы Сбера уже применяется в четырех лечебных учреждениях Свердловской области – модель детекции патологии легких, в том числе пневмоний при COVID-19 на основе нейросети. При проведении исследований нейросеть сама определяет объем и долю пораженных участков.

Сбербанк готов предоставить программное обеспечение для проведения таких исследований и в другие медицинские организации региона. Помимо КТ легких, использовать модель можно для диагностики инсультов головного мозга и маммографии.

Планируется, что подписанный документ будет способствовать реализации в Свердловской области целого ряда национальных проектов: "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Здравоохранение" и других.