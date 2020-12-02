02 Декабря 2020
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собор Святого Георгия в Стамбуле (2018) | Фото: www.georgios.info

Кипрский митрополит снова напомнил предстоятелю: он не будет с ним служить из-за ухода в раскол. Тот угрожает

Митрополит Киккский Кипрской Православной Церкви (КПЦ) Никифор заявил, что не будет служить с предстоятелем архиепископом Хризостомом, который ранее стал поминать лидера украинских раскольников Сергея Думенко и продавил это решение через Синод, который в прошлом году единогласно высказался против присоединения к расколу.
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Ранее четыре митрополита, еще до решения Синода, отказались от служения с Хризостомом. А после решения Синода митрополит Тамасосский Исаия заявил о свержении Хризостомом синодального порядка в КПЦ.

После этого Хризостом пригрозил, что все иерархи, которые откажутся от сослужения с ним из-за поминания Думенко, будут лишены сана.

Митрополит Никифор подчеркнул, что не боится угроз о лишении сана, потому что гораздо страшнее предать православную веру, что сделал Хризостом, отвергнув православные каноны и само вероучение.

При этом митрополиты, верные православию, отмечают, что они по икономии (снисходительству) будут поминать Хризостома на богослужениях.

Что касается угроз или итогов голосования Синода, то владыки отмечают, что в 1439 году один Марк Эфесский не подписал протокол синода об унии с католиками, которая затем была отменена, а Марк Эфесский был канонизирован и особо почитается за свою твердость в вере.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что митрополит Никифор ведет себя так, как и подобает православному иерарху.

"Я не сомневаюсь, что если митрополит Никифор будет твердо стоять на своих позициях, а судя по его высказываниям, именно к этому и идет дело, то в историю он войдет именно как исповедник, подобно свт. Марку Эфесскому и прп. Максиму Исповеднику", - отмечает эксперт.

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Кипрский митрополит снова напомнил предстоятелю: он не будет с ним служить из-за ухода в раскол. Тот угрожает

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Теги: Кипр, церковь, раскол, православие



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