02 Декабря 2020
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Ребенок доставленный из Карпинска в ОДКБ (2020) | Фото: facebook.com/kshestakov

В уральской больнице опровергли информацию о выписке "девочки из шкафа"

Представители свердловской больницы опровергли информацию о скорой выписке шестимесячной девочки из Карпинска, которую мать с самого рождения держала в шкафу. Ранее информация о том, что ребенок покинет стены больницы, появилась во многих СМИ. Однако в пресс-службе Областной детской клинической больницы корреспонденту Накануне.RU опровергли данную информацию.

"Сведения о выписке ребенка некорректны. Дело в том, что пока непонятно, куда отправлять грудничка после выписки. До тех пор, пока вопрос не будет решен, она останется у нас", - отметили в учреждении.

Между тем, в больнице подтвердили, что девочка продолжает набирать вес. В данный момент ребенок весит уже 5,7 кг. Хронических заболеваний при обследовании у девочки не обнаружено.

Напомним, осенью этого года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время женщина скрывала дочь от всех. Теперь мать "девочки из шкафа" пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

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В уральской больнице опровергли информацию о выписке "девочки из шкафа"

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Теги: девочка, шкаф, минздрав, вес, ребенок



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