Клишас: "Возможность наделения Госсовета законодательной инициативой обсуждалась"

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете. Ранее его не без вопросов одобрила Госдума. Впрочем, все поправки, которые пытались внести оппозиционные фракции, были отклонены, так что в верхнюю палату документ был принят в том виде, в котором его внес президент.

"По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители муниципальных властей и иные лица", - напомнил коллегам глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Госсовет не подменяет ни Думу, ни Совет Федерации", - заявил сенатор. На вопрос о том, какие у Госсовета будут отношения с Госдумой, Клишас ответил: "Никаких". Коллега Клишаса из нижней палаты Павел Крашенинников добавил, что Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы, то есть он не сможет вносить законопроекты в Госдуму. Хотя, по словам Клишаса, такая возможность обсуждалась в рабочей группе по поправкам в Конституцию, но она не была поддержана президентом.

Напомним, упоминание о Госсовете в Конституции впервые появилось этим летом – после принятия поправок в основной закон. В Конституции этот орган назван "конституционным государственным".

Ранее многие эксперты предполагали, что Госсовет с новыми полномочиями может стать инструментом транзита власти в 2024 году, мол, Путин возглавит его и будет с помощью этого органа управлять страной. Но необходимость в этом отпала, когда стало известно об "обнулении" президентских сроков Путина.

Наиболее заметные изменения: у Госсовета появится право вмешиваться в деятельность других госорганов; в состав Госсовета могут включаться депутаты думских партий, местного самоуправления и "иные лица", присутствие которых президент сочтет нужным.

Некоторые функции буквально дублируют полномочия администрации президента, например, в вопросах кадровой политики или научных исследований в области внутренней и внешней политики.

Одну функцию администрация президента напрямую передает Госсовету – утверждение показателей эффективности работы региональных властей.