02 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
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Жительница Челябинска получила пять лет в колонии за избиение детей

Жительницу Челябинска приговорили к 5 годам в колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей за избиение своих детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

30-летняя женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и истязании.

В марте прошлого года осужденная избила годовалого сына, причинив ему черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга. В августе этого же года женщина была с ребенком в больнице. В палате инфекционного отделения она причинила ему тяжкие телесные повреждения в виде разрыва почки.

Женщина систематически била своего сына и не осуществляла уход за ним. Побоям подвергалась и трехлетняя дочь осужденной. Она оскорбляла ее и держала на вытянутых руках за пределами балкона.

По решению суда женщина должна выплатить детям материальный вред в размере 500 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.

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Жительница Челябинска получила пять лет в колонии за избиение детей

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Теги: колония, дети, приговор, истязания,



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