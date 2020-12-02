Кудрина "зацепило" - заболел коронавирусом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией.

В твиттере чиновник написал, что и его "зацепило", болезнь проходит "сносно", он самоизолировался.

Regnum добавляет, что Кудрин сегодня должен был участвовать в обсуждении федерального бюджета на 2021−2023 годы на заседании Совфеда.

Напомним, ранее коронавирусом уже переболели некоторые российские чиновники, среди них - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова.