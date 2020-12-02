Новый глава "Россети Урал" Владимир Болотин встретился с губернатором Свердловской области

Новый глава "Россети Урал" Владимир Болотин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе беседы обсуждались вопросы готовности уральских энергетиков к зимнему пику нагрузок, подготовке энергообъектов к Всемирным студенческим играм 2023 года и общие итоги работы регионального электросетевого комплекса в 2020 году.

Владимир Болотин рассказал, что на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021гг. на территории Свердловской области, включая Екатеринбург, компания "Россети Урал" направила порядка 1,8 млрд рублей. Аварийный резерв материалов и оборудования укомплектован на 100%. Филиал "Свердловэнерго" и дочерняя компания "Россети Урал"-"Екатеринбург" в срок получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, Болотин возглавляет "Россети Урал" с 17 ноября. Ранее аналогичную встреч-знакомство он провел с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Куйвашеву Болотин рассказал, что за 9 месяцев этого года количество технологических нарушений по всем классам напряжения в зоне присутствия "Россети Урал" в Свердловской области снизилось на 12,6%. Средняя длительность восстановления электроснабжения потребителей снизилась на 4,4% и составила 1,31 часа.

При подготовке к зиме особый акцент энергетики "Россети Урал" сделали на надежности электроснабжения учреждений здравоохранения. По результатам проведенного компанией технического аудита схем электроснабжения 41 лечебного учреждения (в том числе 20-ти запитанных от сетей иных собственников), принимающих на лечение больных COVID-19, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения лечебных учреждений Свердловской области установлено 13 дополнительных РИСЭ.

Свердловский губернатор отметил давнее партнерство компании с регионом. "Компания стабильно работает, эффективно и качественно предоставляя услуги, своевременно проводит все ремонтные и подготовительные работы, занимается модернизацией", — сказал Куйвашев и выразил уверенность в том, что новый руководитель "Россети Урал" продолжит этот курс. Отметим, что "Россети Урал" являются лучшим налогоплательщиком области и подтвердили этот статус снова.

В ходе встречи стороны также обсудили основные финансово-экономические показатели филиала "Свердловэнерго" в 2020 году. Влияние негативных экономических факторов привело к снижению полезного отпуска электроэнергии на 6,2 % от фактов прошлого года.

Глава региона также поинтересовался о ходе подготовки к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года в г. Екатеринбурге. Владимир Болотин подчеркнул, что для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов Всемирных летних студенческих игр компания направит порядка 1,5 млрд рублей на подготовку необходимой внешней и внутренней инфраструктуры. Эти затраты включают в себя порядка 1 млрд рублей на строительство современного цифрового центра питания - подстанции 110/10 кВ "Новокольцовская" со строительством ЛЭП 110 кВ. Также энергетики возведут распределительную сеть 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Новокольцовская" протяженностью более 26 км. Кроме того, уральские энергетики проведут технический аудит более 800 электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение соревновательных, ответственных и значимых объектов.



"Во время мероприятий особой важности, которые проходили в Екатеринбурге, мы обеспечиваем надежное электроснабжение потребителей, в том числе особых зон и временной инфраструктуры объектов, с применением современных дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания. Энергетики Группы компаний "Россети" имеют весь необходимый опыт и профессиональный уровень для этого", - добавил глава компании "Россети Урал" Владимир Болотин.