Кошмарный ноябрь для Европы: там случилась половина всех смертей от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться. Месяц назад мы писали, что октябрь стал "черным" месяцем для Европы. Ноябрь же стал еще намного хуже. Хотя число зарегистрированных заражений в течение месяца увеличилось лишь на 40% по сравнению с октябрем, смертность выросла снова в 3 раза. В результате в Европе в ноябре от коронавируса умерло в 9 раз больше людей, чем в сентябре. Причем такая ситуация наблюдается только в Старом Свете.

Как и ожидалось из динамики заражений еще в начале месяца, в ноябре было зарегистрировано рекордно число новых случаев - 17,2 млн (общее число достигло 64 млн). Как и в октябре, более 40% пришлось на Европу (Россия включена в Европу). В Азии ситуация по числу заражений стабильная, что на фоне Европы и Северной Америки (СА) уже хорошо, а в Южной Америке (ЮА) их число даже снижается - уже третий месяц подряд. В Северной Америке - двукратный рост новых случаев за месяц. Как результат, более 70% случаев в ноябре пришлось на Европу и Северную Америку, где проживает менее 20% населения . Такое было лишь в марте-апреле.

Заражаемость вирусом в расчете на 1000 населения в Европе и СА намного превосходит остальные континенты. Так, в Европе в ноябре заразились 9 из тысячи, в СА - 7, в ЮА - 3, в Азии - менее 1. Доля же Африки в общей картине столь мала, что ее можно вообще не учитывать. Ситуация там не сильно изменяется и на общемировые тенденции и пропорции никак не влияет.

По числу смертей за месяц ситуация для Европы выглядит ужасно - там случилось почти 50% всех смертей от коронавируса в мире - 133 тыс. из 278 тыс. Еще в октябре доля Европы была лишь 25%. Число смертей в Европе в ноябре превысило апрельское почти на треть. Кроме того, на ноябрь в Европе пришлась треть всех смертей за весь период.

На остальных континентах ситуация такая же, как и по заражениям. В СА большой рост - на 40%, хотя с Европой не сравниться. В Азии все стабильно, в ЮА число смертей даже немного снижается.

Любопытный факт. В ноябре в Европе от вируса умерло в 2,7 раза больше людей, чем в Азии, хотя население последней почти в 6 раз больше. В итоге только в течение ноябре в Европе умерли почти 170 человек из миллиона, в СА - 90, в ЮА - менее 70, в Азии - около 10. То есть смертность в Европе тоже многократно превосходит другие части света.

Накопленным итогом сейчас на Европу, Азию и СА приходится по 26-27% всех зарегистрированных заражений, но доля Европы растет, а Азии уменьшается. Для сравнения, еще 1 сентября доля Азии была в 2 раза больше, чем Европы.

Всего в мире было заражено в среднем 8 человек из тысячи. В обеих Америках - по 25, в Европе - 21, а в Азии - всего 4.

На Европу приходится половина стран (6 из 12), в которых общее заражений перевалило за миллион. Сегодня седьмой такой страной станет Польша.

Общее число смертей в мире почти достигло 1,5 млн. Из них в Европе произошли 400 тыс., в СА даже чуть больше, в Азии - почти 300 тыс., в ЮА - почти 330 тыс. С учетом их населения получается, что в Европе от вируса умерли 500 человек из миллиона, в СА - 630, в ЮА - 720, в Азии - около 65. В среднем в мире от коронавируса умерло 190 человек из миллиона.

Летальность в мире продолжает снижаться. Она опустилась да 2,3%, хотя весной достигала 7%. Также увеличивается соотношение числа выздоровевших к числу умерших. Весной оно было около 4:1, сейчас достигло 30:1, то есть выздоровевших уже в 30 раз больше, чем умерших. Оно должно быть еще намного больше, несмотря на то, что реальное число смертей больше оперативно сообщаемых. Ведь реальное число заражений, исходя из доли людей с иммунитетом, многократно превышает число зарегистрированных случаев.

Первая десятка стран по общему за весь период числу заражений выглядит так:

США - 13,5 млн,

Индия - 9,4 млн,

Бразилия - 6,3 млн,

Россия - 2,3 млн,

Франция - 2,2 млн,

Испания - 1,7 млн,

Великобритания - 1,6 млн,

Италия - 1,6 млн,

Аргентина - 1,4 млн,

Колумбия - 1,3 млн,

Мексика - 1,1 млн,

Германия - 1,1 млн.

Первая десятка стран по общему за весь период числу смертей:

США - 268 тыс.,

Бразилия - 173 тыс.,

Индия - 138 тыс.,

Мексика - 106 тыс.,

Великобритания - 59 тыс.,

Италия - 56 тыс.,

Франция - 53 тыс.,

Иран - 48 тыс.,

Испания - 45 тыс.,

Россия - 40 тыс.

Смертность самая большая в мире в Бельгии - там умерли почти 1,5 тыс. из миллиона. Далее, не считая стран-карликов, идут Перу - 1110, Испания, Италия (более 900), Великобритания, Аргентина, Северная Македония, Мексика, Бразилия, Панама, США, Черногория (более 800). В России из миллиона умерли 270 человек. По этому показателю наша страна на 52-м месте.

Все цифры по странам и континентам основаны на оперативных данных. Реальное влияние коронавируса на смертность в мире можно будет оценить лишь по годовым данным.