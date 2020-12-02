На Южном Урале за сутки коронавирусом заболели 298 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 298 случаев COVID-19, двенадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 27 тыс. 239 человек.

В настоящий момент в регионе 8 тыс. 918 заболевших. За сутки выписаны 70 человек, всего в регионе выздоровели 17 тыс. 375 пациентов.

За прошедшие сутки умерло двенадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 66 и 88 лет и женщины 73, 78, 81, 82 и 90 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 50, 70, 79 и 80 лет и женщина 86 лет.