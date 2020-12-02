02 Декабря 2020
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Доктор Хаус (2011) | Фото: best-serials-2011.ru

Сбербанк запустил сервис постановки диагноза по симптомам с помощью искусственного интеллекта

Сбербанк запустил онлайн-сервис, позволяющий ставить предварительный диагноз с помощью искусственного интеллекта (ИИ), передает РБК.

Сервис создан на базе трех компаний, входящих в экосистему Сбера – "СберЗдоровье", "СберМедИИ" и "Лаборатория по искусственному интеллекту".

Пользователь перечисляет свои симптомы, а сервис выдает ему три наиболее вероятных диагноза. Разработчики утверждают, что точность постановки находится в границах 75-91% в зависимости от точности и подробности описания симптомов.

Нейросеть научилась анализу на основе более чем 4 млн установленных диагнозов, которые были загружены в нее в обезличенном виде. Всего сервис может поставить 265 диагнозов – это 95% всех возможных диагнозов, с которыми россияне впервые обращаются в больницы.

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Сбербанк запустил сервис постановки диагноза по симптомам с помощью искусственного интеллекта

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Теги: сбербанк, диагностика, искусственный интеллект



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