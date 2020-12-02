Глава Приднестровья ответил на призыв Санду о выводе российских миротворцев

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему "вывода войск" из региона.

По его мнению, заявления президента Молдавии Майи Санду носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.

В интервью "Парламентской газете" Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день нет юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции.

Напомним, ранее Санду несколько раз заявила о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья. По ее словам, она намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории.

В Кремле в ответ предупредили, что изменение статус-кво может привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье.

Между тем, инициативу избранного президента Молдавии поддержали в НАТО, пишет Regnum. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал присутствие российских миротворцев в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии.