Усилия главы Тувы по реализации проекта "Енисейская Сибирь" направлены на включение региона в глобальные транспортные маршруты

В Туве ускорят работы по изменению правового статуса республиканских дорог. Это ключевой фактор реализации проектов "Енисейской Сибири". Сложный процесс в очередной раз обсудили глава Тувы Шолбан Кара-оол и руководитель ФКУ Упрдор "Енисей" Андрей Андреев.

"С одной стороны, ведется работа по передаче на региональный уровень едва ли не самой важной магистрали республики – участка автомобильной дороги федерального значения Р-257 "Енисей" от Кызыла до Чадана, – сообщил Шолбан Кара-оол. – По ней обеспечивается товарами народного потребления более 60% населения Тувы. С другой стороны, мы движемся к передаче в федеральную собственность как дороги Кызыл – Эрзин – госграница с Монголией, так и магистрали Абакан – Ак-Довурак – Чадан", - написал в соцсетях глава республики, подводя итог встречи.

"Не пройдет и двух лет, как на границе с Монголией в Хандагайты заработает многосторонний пограничный переход, – заметил Шолбан Кара-оол. – Тогда дорога Ак-Довурак – Абаза – Абакан, сегодня имеющая статус межрегиональной, может стать ключевой трассой новых транспортных потоков между Монголией и Россией".

"Енисейская Сибирь" это комплексный инвестиционный проект, направленный на развитие трех регионов: Красноярского края, Республики Хакасия, республики Тува. Проект был инициирован главами субъектов и получил поддержку президента и Правительства России. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта было подписано на Красноярском экономическом форуме в 2018 году. В настоящее время КИП включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027. В реализации КИП принимает участие более 60 компаний, в том числе являющихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции.

Проект, связанный с созданием трансграничного автомобильного коридора Россия – Монголия – Китай (Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Цаган Тологой – Урумчи) для расширения трансграничной торговли, предполагает включение республики Тува в глобальные транспортные маршруты, привлечение инвестиций, создание торговых домов в Монголии и Китае, сети логистических центров с особыми условиями транспортировки, хранения и частичной переработки грузов. Плановый срок реализации проекта - 2019–2024 гг., объем инвестиций 17,8 млрд руб.

Строительство логистического центра около Хандагайты - еще один проект в рамках "Енисейской Сибири". Открытие двустороннего автомобильного пункта пропуска Хандагайты в многостороннем режиме позволит вывести на новый уровень существующие партнерские отношения республики Тува и регионов Сибири, с Монголией и Китаем. Открытие сообщения для граждан третьих стран будет способствовать развитию въездного туризма и увеличению таможенных платежей в бюджет России. Плановый срок реализации проекта - 2018–2021 гг., объем инвестиций: 3 млрд руб.

Добавим, что несмотря на введенные ограничения, связанные с пандемией, отрасль дорожного хозяйства республики в этом году продолжала работу в режиме повышенной готовности. В настоящее время все запланированные дорожные работы 2020 года в Республике Тыва завершены. В общем итоге приведены в нормативное состояние 65,73 км автомобильных дорог на 42 объектах контроля на территории 11 различных муниципальных образований. Из них в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 57,5 км автомобильных дорог на 39 объектах контроля, достигнуты и перевыполнены целевые показатели 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центра правительства Тувы, в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" достигнут плановый показатель в 8,224 км автомобильных дорог регионального значения на 3 объектах контроля.

При этом, на 2021 год запланированы работы на 7 объектах Кызылской городской агломерации общей протяженностью 8,9 км, из них 3 переходящие объекты на 2021 год (5 км). По уникальным мостовым сооружениям – на 5 887,379 млн. рублей (2021-2023 гг.), 13 мостовых переходов.

Важно отметить, что по программе «Комплексное развитие сельских территорий» - из заявленных 510,082 млн. рублей (2021 г.) по итогам рассмотрения заявочной документации бюджету Республики Тыва в 2021 году выделяется субсидия в размере 138,958 млн. рублей на реконструкцию автомобильных дорог Кара-Хаак – Черби и подъезд к с. Суг-Бажы общей протяженностью 4,568 км. Также заместителю Председателя Правительства Хуснуллину направлено обращение об оказании содействия в выделении средств федерального бюджета в 2021 году в объеме 908,8 млн. рублей на реализацию 5 капиталоемких мероприятий по реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 13,1 км.

Отметим, что за пять лет объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва увеличился в 2,2 раза, а за десятилетний период в 10 раз. Ежегодное увеличение объема Дорожного фонда привело к росту приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, которое увеличилось в 7 раз по отношению к 2006 году, к 2010 году в 2 раза.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Накануне.RU отмечает особую важность развития проекта "Енисейская Сибирь" не только для решения геоэкономических проблем, но и для самих регионов. А развитие агломерации Красноярского края необходимо и даже неизбежно, если 20 век взял за точку развития нефтяную Тюмень, то теперь пришло время двигаться дальше.

"Все равно Россия будет развиваться территориально, то есть, как сумма регионов. По-другому не получится. Главное, что объединение экономик этих субъектов - это очень важно, потому что той же Хакасии, той же Туве самостоятельную экономическую роль играть крайне трудно. Во-вторых, Восточная Сибирь - это наиболее значимая точка приложения инвестиций. Дальний Восток - это все-таки завтрашний день, он, может быть, в конце концов еще более значимый, но это завтра будет. А Восточная Сибирь - это уже сейчас. В-третьих, Восточная Сибирь - это экономически такой кусочек, без которого не может быть дороги между Азией и Европой".

Пока у нас есть только Транссиб - это единственная ветка, которая связывает Дальний Восток с остальной Россией, отмечает эксперт, магистраль, пронизывая всю Россию, связывает нас, по большому счету, и с Китаем, но этого недостаточно.

"Очевидно, что развитие транспортного коридора будет только увеличиваться, потому что у китайцев есть один пояс, который без транзита по российской земле просто не может. Нам самим необходимо развитие этих регионов. И в том числе Тувы, которая такая удивительная "чаша" посреди гор с одной дорогой. Нужно развивать транспортные связи, это факт. Может не хватить сил, может не хватить компетенций, но при наличие сил и компетенций такое развитие должно быть", - говорит Дмитрий Журавлев.