02 Декабря 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Чайковском 11 депутатов нарушили закон о коррупции: трое лишились должностей

В Чайковском 11 депутатов думы городского округа нарушили закон о противодействии коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Парламентарии указали неполные сведения в декларациях о доходах за прошлый год. В частности, народные избранники умолчали о недвижимости и не указали расчетные счета. В результате председателю думы было внесено представление.

В итоге восемь депутатов получили предупреждения, трое лишились своих должностей. Их имена в прокуратуре не называют.

Согласно информации, опубликованной на сайте представительного органа, должности лишился председатель думы Александр Русанов. Новым председателем стал Михаил Шубин. Также своей должности лишился заместитель председателя Алексей Наборщиков.

Занимать должности в думе они не могут до конца депутатских полномочий.

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В Чайковском 11 депутатов нарушили закон о коррупции: трое лишились должностей

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Теги: дума, чайковский, депутаты, закон о коррупции, лишение должностей



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