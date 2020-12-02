02 Декабря 2020
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Дмитрий Рогозин в тире. (2020) | Фото: facebook.com/dmitry.rogozin.739

Рогозин в Facebook: "Стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин активизировался в соцсетях. Не так давно он вернул себе контроль над собственным твиттером. А накануне вечером в Facebook опубликовал видео о том, как хорошо утром пострелять в тире.

"Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее", - подписал видео с тренировки глава госкорпорации.

По данным "Википедии", стрельба и оружие – одно из увлечений Рогозина. "Знаток стрелкового оружия, коллекционер", - описывает его энциклопедия. У чиновника даже был патент на изобретение в области стрелкового оружия, правда, он уже прекратил действие. Также Рогозин возглавляет попечительский совет Федерации практической стрельбы России.

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Рогозин в Facebook: "Стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день"

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Теги: дмитрий рогозин, практическая стрельба, facebook, соцсети, тренировка



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