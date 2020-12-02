"Возможно, ковид". Суд над бывшим директором ОЭЗ "Титановая долина" отложили из-за болезни

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отложил заседание по делу экс-гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Как передает корреспондент Накануне.RU, адвокат Кызласова Ирина Воронова заявила о болезни подзащитного.

По словам защитницы Кызласова, он болен с 26 ноября. У обвиняемого за коррупцию в особо крупном размере диагностированы симптомы острого вирусного заболевания. В настоящий момент у фигуранта дела взяли тест на коронавирус. Суд приобщил медицинские документы.

Следующее заседание должно пройти 9 декабря.

Напомним, госчиновника и главу корпорации задержали за коррупцию. Кызласову вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", Шилиманову - "посредничество в передаче взятки". По версии следствия, в прошлом году Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Сначала обоих подозреваемых отправили в СИЗО, но затем выпустили под домашний арест.