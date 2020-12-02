02 Декабря 2020
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Наука и техника За рубежом
Китайский зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

Китайский зонд отработает два способа сбора лунного базальта

Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно достиг поверхности Луны и совершил посадку на её видимой стороне. Посадочный модуль выполнил ряд проверок состояния и настроек, подготовившись к работе на поверхности спутника Земли в течение следующих 48 часов. Зонду предстоит отобрать и упаковать в специальные контейнеры около двух килограммов образцов лунного грунта.
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Считается, что в районе работы зонда поверхность сложена из молодого в геологическом отношении базальта. Изучение этой породы может поспособствовать лучшему пониманию истории функционирования вулканов, а, следовательно, и истории формирования Луны.

1,5 кг образцов планируется собрать с поверхности, а 0,5 - добыть бурением, для чего "Чанъэ-5" оснащён небольшим буром. Полученные образцы будут упакованы так, чтобы полностью исключить их загрязнение на Земле. При этом количество полученного грунта не будет считаться основным критерием успешности миссии - главная задача данного аппарата - всё же отработать сам процесс сбора образцов и возвращение на Землю.

В китайских СМИ отмечается, что общий вес зонда, призванного доставить два килограмма грунта, 8,2 т. От запуска на орбиту до возвращения "Чанъэ-5" должен пройти через 11 "испытаний". Сейчас зонд преодолел лишь пять из них. После сбора образцов грунта зонд должен взлететь с лунной поверхности, пристыковаться к возвращаемому модулю, который сейчас находится на окололуной орбите, передать образцы, покинуть орбиту Луны и вернуться на Землю.

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Китайский зонд отработает два способа сбора лунного базальта

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Теги: Луна, зонд, грунт,



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