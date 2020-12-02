Председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев провел прием граждан дистанционно

Накануне, 1 декабря, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел дистанционный прием граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента. Жители областного центра задавали вопросы по телефонной связи.

Жительница Воронежа Ольга Николаевна Волошина, проживающая на улице Сосновая в микрорайоне Сомово, обратилась за помощью в оформлении придомового земельного участка многоквартирного дома по улице Сосновая, д. 24а. Владимир Ходырев решил направить письмо об оформлении земельного участка МКД по улице Сосновая, 24. Также женщина задала вопрос о необходимости асфальтирования или отсыпки срезом из асфальтобетона дворовой территории по адресам: улица Сосновая, д. 24в; между домами 24 и 24а по улице Сосновая (со стороны стадиона школы № 56) и между домами 28а и 28б по улице Сосновая, а также асфальтирования дворовой территории площадью 250 кв.м по улице Сосновая, д. 24 для парковки автомобилей. Реакция депутата была оперативной - подготовлено письмо в управу Железнодорожного района города Воронеж о включении в план работ на 2021 год проведения благоустройства дворовой территории и отсыпки указанных участков срезом из асфальтобетона.

Председатель комитета ТОС "Сосновый" Елена Владимировна Гуменюк обратилась по поводу увеличения периодичности вывоза ТКО до двух раз в неделю для так называемого поведерного (бестарного) сбора бытовых отходов. Депутат сообщил, что уже подготовлено письмо в адрес ОА «Экотехнологии» об увеличении периодичности вывоза ТКО до двух раз. Второй вопрос женщины также оказался связан с благоустройством городских территорий. Речь шла о необходимость отсыпки срезом из асфальтобетона грунтовой дороги по переулку Березовый (от Дачного проспекта до уллицы Конституции). По этому вопросу также подготовлено письмо в управу Железнодорожного района город Воронеж о необходимости предусмотреть в плане работ на 2021 год выравнивание дороги с использованием среза из асфальтобетона. Еще одна просьба женщины касалась работы по отлову и стерилизации бродячих собак в микрорайоне.

Сергей Иванович Копытин, проживающий на улице Садовая, обратился к Владимиру Ходыреву с просьбой провести работы по очистке берега озера Любимое от песка. А также попросил решить вопрос по установке остановочного навеса на остановке по улице Хабаровская, д. 1 (по направлению в микрорайона Сомово). Решения о проведении работы по очистке берега озера Любимое в 2021 году и установке остановочного навеса по улице Хабаровская, д. 1 приняты.

Магомедова Елена Викторовна, проживающая на улице 9-е Мая, задала вопрос о том, что, по ее мнению, необходимо или сократить время ожидания автобуса маршрута № 90, или увеличить количество автобусов этого маршрута. Задача будет выполнена, вопрос о сокращении ожидания автобусов маршрута № 90 решат оперативно. Кроме того, в ходе приема граждан был решен положительно вопрос по приобретению подарков для детей с ограниченными возможностями к новогодним праздникам.