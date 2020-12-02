Югра отметит 90-летие онлайн

Ханты-Мансийский автономный округ отметит 90-летие в онлайн-формате. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Округ отметит день рождения 10 декабря. Из-за действующих "коронавирусных" ограничений все массовые мероприятия пройдут онлайн. Новогодние утренники в детских садах и школах состоятся в каждой группе отдельно, без участия родителей. В школах за каждым классом будет закреплён кабинет для проведения новогоднего мероприятия строго в отведенное время. Для родителей будет организована видеотрансляция. Также в дистанционном режиме пройдут "Ёлки мэра", а подарки будут направлены персонально для каждого ребенка.

Также губернатор проводит совещания с главами городов и районов, которые рассказывают главе региона, как именно будут проводить у себя новогодние мероприятия и отмечать день рождения округа. 1 декабря с докладом выступили главы Берёзовского, Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, а также Ханты-Мансийска, Югорска, Покачи и Пыть-Яха. Сегодня Комарова выслушает глав Радужного, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута и Урая.

Напомним, в Югре с 1 декабря до 15 января 2021 г. запрещено проведение в закрытых помещениях новогодних, культурно-развлекательных, в том числе детских мероприятий, ярмарок, выставок с участием граждан, а также на работу аниматоров. В этот же период сохранятся ограничения деятельности образовательных организаций.