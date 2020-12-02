Биолог рассказала о преждевременном старении переболевших коронавирусом

Преждевременным старением организма грозит COVID-19 для людей, которые переболели этим заболеванием. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, ссылаясь на исследование группы медицинских специалистов.

Причем это касается даже у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. По словам Барановой, у 70% таких пациентов наблюдалась патология некоторых внутренних органов: в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

"Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее эксперты оценили влияние коронавируса на психику людей, переболевших им. По словам генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации Петра Морозова, психологические последствия могут проявляться на протяжении полугода.

Эксперт считает, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) характерно для многих переболевших коронавирусом, особенно для тех людей, которые изначально тревожны и легко поддаются стрессам. В то же время есть те, кто и вовсе не ощущает последствий.