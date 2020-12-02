Россияне снимают тревоги и страхи во время эпидемии с помощью пива, печенек, собак и родственников

Россияне назвали свои главные страхи в условиях пандемии и вызванного ей кризиса, а также способы борьбы с ними.

Как бы ни старалась на пресс-конференциях глава Банка России Эльвира Набиуллина, больше всего (60%) россияне боятся роста цен и инфляции. 52% опрошенных исследовательским холдингом "Ромир" боятся низких зарплат.

44% респондентов заявили, что боятся некачественного медицинского обслуживания, треть боится новой волны коронавируса. Еще 30% боятся недоступности или высокой стоимости медицинских услуг.

Вообще, в последнее время о своем здоровье чаще стали беспокоиться 58% наших соотечественников, причем более высокий уровень беспокойства у женщин и у людей в возрастной категории 50-75 лет.

Россияне также назвали способы справиться со страхами и беспокойством. Увы, тут ничего нового. Мужчины чаще предпочитают запивать тревожность алкоголем, женщины алкоголю предпочитают сладкое, пишет РБК. И всем – и мужчинам, и женщинам – помогают пережить тревогу встречи с друзьями и родственниками.

Кстати, из "успокоительного" алкоголя россияне предпочитают пиво и вино, водку и джин, Заедать чувство тревоги предпочитают углеводами: печеньем, конфетами, шоколадом и тортами.

Но есть и другие способы побороть стресс: 17% россиян принимают успокоительные, 15% проводят время с животными (собаки при этом популярнее кошек.