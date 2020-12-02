02 Декабря 2020
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Образование Челябинская область
челябинск 100ч южно-уральский государственный университет юургу (2014) | Фото: Накануне.ru

Челябинский вуз уличили в ограничении конкуренции при проведении закупок

ЮУрГУ уличили в ограничении конкуренции на закупках компьютерной техники, специализированного программного обеспечения, специализированного оборудования и обучающих материалов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, к такому выводу пришла комиссия УФАС после изучения закупочных процедур вуза в 2017-2018 гг.

По мнению ведомства, ЮУрГУ неправомерно объединил в предмет закупок как поставку компьютерной техники, так и специализированного программного обеспечения, специализированного оборудования и обучающих материалов. Это привело к ограничению количества потенциальных участников закупок.

Вузом было проведено 54 таких закупки. Начальная цена договоров составляла от 1 млн руб. до 3,5 млн руб. При этом заявку на участие всегда подавала одна из трех компаний – ООО "Лабораторные системы", ООО "УчтехПрофи" или ООО НПП "Учебная техника – Профи". Сотрудниками и учредителями данных компаний являются работники кафедр и институтов университета, для которых приобреталось оборудование, а также их родственники.

Действия ЮУрГУ признаны противоречащими законам о закупках и о защите конкуренции.

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Челябинский вуз уличили в ограничении конкуренции при проведении закупок

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Теги: ЮУрГУ, вуз, конкуренция, УФАС, закупки,



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