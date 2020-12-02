02 Декабря 2020
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москва кремль (2003) | Фото: Накануне.ru

Британский суд арестовал пятизвездочный отель напротив Кремля

Гражданский суд Великобритании в качестве обеспечительной меры наложил арест на активы бизнесмена из Казахстана Булата Утемуратова. Общая стоимость имущества – около $5 млрд, пишет Wall Street Journal.

Среди прочего заморожены счета бизнесмена в банках UBS, Credit Suisse, EFG, арест наложен на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве, передают "Ведомости".  

Арест наложен в рамках разбирательства "БТА банк" (Казахстан) против своего бывшего владельца Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова.

Накануне компания "Верный Капитал", управляющая активами Утемуратова, выступила с заявлением. В нем говорится, что иск "БТА банка" был предъявлен Аблязову и Храпунову еще в 2015 году, затем в список ответчиков был включен Утемуратов и "ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру". "Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО "БТА Банк" и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время".

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Британский суд арестовал пятизвездочный отель напротив Кремля

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Теги: булат утемуратов, Ritz-Carlton, арест, обеспечительная мера



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