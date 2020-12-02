02 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске ищут перевозчиков на несколько маршрутов

В Нижневартовске стартовал открытый конкурс на право перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№9К, 10К, 16К, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 96, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Уполномоченное структурное подразделение департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации – отдел транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (улица Омская, 4а, телефон (3466) 27-17-08, телефон/ факс (3466) 27-26-32, электронная почта: ots@n-vartovsk.ru).

Конкурсная документация размещена на сайте мэрии, в разделе "Информация для граждан", рубрике "Транспорт и связь", подразделе "Пассажирские перевозки". Заявка на участие в конкурсе подаётся по адресу: улица Омская, 4а, кабинет №113, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Последний день приёма заявок – 11 января 2021 г.

Вскрытие конвертом с заявками на участие в открытом конкурсе – в 10.00 13 января 2021 г. по адресу улица Омская, 4а, кабинет №301. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – в 10.00 15 января 2021 г. по тому же адресу.

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В Нижневартовске ищут перевозчиков на несколько маршрутов

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Теги: автобус, маршрут, конкурс



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