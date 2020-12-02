Компания-владелец попавшей в ДТП с Ефремовым машины оценила свой ущерб

Лизинговая компания "СТОУН-ХХI", которой принадлежал автомобиль погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, оценила свой ущерб в 1 млн рублей.

В апелляционной жалобе представитель компании просит отменить приговор, признать организацию потерпевшей по делу, передает ТАСС.

В августе работодатель погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова уже просил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, "был фактически уничтожен" после аварии с машиной Ефремова. Тогда суд не нашел оснований для этого.

В сентябре лизинговая компания, владевшая попавшим в ДТП с Ефремовым фургоном, обжаловала приговор актеру.