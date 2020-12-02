02 Декабря 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

С 2021 года свердловчане смогут получать социальные выплаты на карту "Уралочка"

Начиная с 1 января 2021 года на Среднем Урале начнет действовать новый порядок выплат денежных компенсаций и пособий.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, все региональные социальные выплаты уральцы смогут получать на Единую социальную карту.

"Перечисление социальных выплат, назначенных до 1 января 2021 года, будет осуществляться прежним способом, который получатель указал в заявлении о назначении соответствующей выплаты. При этом свердловчанин вправе в любое время изменить способ получения назначенной социальной выплаты и выбрать перечисление на Единую социальную карту или получение через организации почтовой связи", - пояснил заместитель министра социальной политики региона Алексей Сабитов.

Свердловчане, которые станут получателями региональных льгот в 2021 году, смогут выбрать для получения выплат либо социальную карту, либо почтовое отделение.

"Начиная с нового года на Единую социальную карту будет максимально удобно получать как региональные льготы и пособия, так и те, для которых в обязательном порядке необходима карта "Мир". Социальная карта выпускается на основе именно этой платежной системы", - рассказал генеральный директор организации "Сапфир-Эксперт", оператора Единой социальной карты Свердловской области Павел Ведерников.

Единая социальная карта "Уралочка"(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Напомним, Единая социальная карта "Уралочка" оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. Получить ее можно в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области, в сервисных центрах Е-Карты в Екатеринбурге, а также во всех офисах банка-партнера, оператора и многофункциональных центров.

Для оформления достаточно документа, удостоверяющего личность, данных СНИЛС и одного визита в пункт выдачи. Готовую карту можно получить в течение 15 минут.

Многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем является уникальным ключом к разным видам услуг. С ее помощью жители области могут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи. Она дает право пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей-партнеров проекта.

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С 2021 года свердловчане смогут получать социальные выплаты на карту "Уралочка"

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Теги: карта, Уралочка, выплаты, Свердловская область



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