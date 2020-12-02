ПНИПУ отменил государственные экзамены

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) отменил государственные экзамены. Информация об этом опубликована на сайте учебного учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Приказ подписан ректором университета Анатолием Ташкиновым.

"Исключить госэкзамен из состава государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года", - говорится в тексте документа.

Решение было принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Для противодействия распространению заболевания, занятия в университете ведутся с применением современных технологий. Часть занятий проходит дистанционно, занятия, которые требуют использования специального оборудования - в очной форме.