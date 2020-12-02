В Общественной палате предлагают запретить суррогатное материнство для одиноких и рекламу ЭКО

В Общественной палате России предложили запретить суррогатное материнство для одиноких мужчин и женщин. Также общественники предлагают запретить российским женщинам вынашивать детей для иностранцев. Запретить предлагают и рекламу услуг сурмам, а заодно и ЭКО. Чем провинилась технология экстракорпорального оплодотворения, которая предоставляется даже по ОМС – неизвестно.

Предложения ОП уже нашли поддержку в Госдуме. По словам депутата, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, от населения скрыто, сколько детей рождены суррогатными матерями, какова их судьба, для каких целей они были приобретены и находятся ли в безопасности, пишут "Известия".

Земцов заявил, что по этой теме будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены поправки в законодательство, а Путину и Мишустину представят доклад по теме.

Член ОП Павел Пожигайло считает, что суррогатное материнство должно стать государственной программой, чтобы исключить торговлю людьми.

Президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак считает рассуждения на эту тему абсурдными: "Только в 2018 году было проведено почти 160 тыс. циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Всего к тому времени — около миллиона. Если посчитать еще за два года, то мы приблизимся к 1,5 млн циклов. Суррогатное материнство в стране узаконено как вид медицинской помощи".

"В стране нет дискриминации по цвету кожи, национальности, полу. У нас всем в равной мере положена медицинская помощь. И на каком основании тогда можно запретить суррогатное материнство для иностранцев?" – отмечает эксперт.

Член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, похоже, считает, что от матери-одиночки до лесбийской пары – один шаг. "Одинокая мать, равно как и одинокий отец, имеет право на детей. Но, с другой стороны, возможны злоупотребления. Неполные семьи и люди, которые предпочитают "особые отношения", могут воспользоваться ситуацией. Я не могу высказаться ни за, ни против данной инициативы", - заявила Бессараб.