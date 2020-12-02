МВД прописало в новом регламенте допуск к экзаменам на права с 16 лет

В России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет, это следует из проекта нового административного регламента МВД РФ.

При этом необходимо письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего.

Согласие родителей необходимо, в случае если заявителю от 16 до 18 лет. Это уточнение появляется в административном регламенте впервые, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет.

При этом подчеркивается, что до совершеннолетия поездки подросток сможет совершать только в сопровождении "водителя-наставника".

Напомним, сегодня сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18 лет. В МВД считают, что за год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки.