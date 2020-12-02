В Челябинске местный житель обнаружил у себя в гараже 300 кг ртути

В Челябинске в гараже обнаружили емкости с ртутью общей массой 250-300 килограммов. Опасный груз изъяли и транспортировали для утилизации, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

Житель Ленинского района унаследовал гараж от отца. В нем он нашел девять металлических сосудов цилиндрической формы, содержащих неизвестное вещество. Мужчина заподозрил, что в них находится ртуть, и вызвал спасателей

Сосуды были герметично запечатаны и утечки ртути не произошло.