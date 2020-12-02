В Нижнем Тагиле хороводы у елки разрешили водить только дома

В мэрии Нижнего Тагила заявили, что из-за ситуации с коронавирусом новогодние праздники пройдут без хороводов.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас в муниципальных театрах и Нижнетагильской филармонии готовятся к новогодней кампании: в этом году вся зрелищная часть представлений будет проходить в зрительном зале, а хороводы у елки можно будет организовать только дома.

По словам начальника управления культуры Светланы Юрчишиной, продажа билетов на елки уже стартовала, их можно приобрести очно в кассах, так как места в зале распределяются вручную. По новым правилам гости будут проходить в зал и занимать места, указанные в билете.

Есть еще один нюанс: в Молодежном театре в этом году не предусмотрена выдача подарков. В остальных театрально-зрелищных учреждениях Нижнего Тагила приняли решение все же организовать пункты выдачи сладостей.

Как отмечают в мэрии, тагильчане, которые хотят порадовать своих детей сказочными представлениями, должны поторопиться с билетом, потому что на некоторые спектакли их уже нет. Что касается дворцов культуры и досуговых центров, решение о проведении там новогодних представлений еще не принято. Если директора и худруки данных учреждений смогут организовать спектакли без участия маленьких артистов, воспитанников творческих студий и кружков, то елки проведут и там. Это станет известно после 12 декабря.

Все представления начнутся 22 декабря, а завершатся 9 января 2021 года. В декабре артисты будут играть по два представления, а в январе – по три спектакля в день.

Напомним, 1 декабря в Свердловской области было лабораторно подтверждено еще 367 случаев коронавируса, 204 из которых приходится на Екатеринбург. Есть заболевшие и в Нижнем Тагиле.