02 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
новый уренгой стела (2005) | Фото: Накануне.ru

В Новом Уренгое виновнику тяжёлой травмы, полученной ребёнком в торговом центре, грозит несколько лет колонии

В Новом Уренгое виновнику того, что четырёхлетний посетитель торгового центра получил травму спины, грозит до шести лет колонии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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24 октября в игровой зоне "Дельaин" торгового центра "Проспект" четырёхлетний ребенок упал с импровизированных качелей. Он ударился спиной об пол. Врачи полагают, что травма оказалась тяжёлой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Во время расследования предстоит оценить, полностью ли работники игровой зоны соблюдали требования безопасности. Виновнику грозит до шести лет колонии.

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В Новом Уренгое виновнику тяжёлой травмы, полученной ребёнком в торговом центре, грозит несколько лет колонии

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Теги: торговый центр, проспект, травма, позвоночник



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Ранее 29.10.2020 11:25 Мск В торговом центре Нового Уренгоя маленький посетитель получил травму позвоночника

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