В Новом Уренгое виновнику тяжёлой травмы, полученной ребёнком в торговом центре, грозит несколько лет колонии

В Новом Уренгое виновнику того, что четырёхлетний посетитель торгового центра получил травму спины, грозит до шести лет колонии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

24 октября в игровой зоне "Дельaин" торгового центра "Проспект" четырёхлетний ребенок упал с импровизированных качелей. Он ударился спиной об пол. Врачи полагают, что травма оказалась тяжёлой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Во время расследования предстоит оценить, полностью ли работники игровой зоны соблюдали требования безопасности. Виновнику грозит до шести лет колонии.