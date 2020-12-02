СМИ: из-за весеннего локдауна в России может подорожать мебель

Вынужденная приостановка во время весеннего локдауна работы ряда российских предприятий, выпускающих древесно-стружечную плиту, привела к тому, что запасы этой продукции оказались на минимальном уровне.

В результате цены на ДСП выросли до 40%. В настоящее время с ДСП сталкиваются практически все поставщики. Как говорят участники рынка, как следствие, каркасная мебель в России может подорожать на 15%.

Средняя стоимость древесно-стружечной плиты на конец ноября составляет 1,25 тыс. руб. за плиту против 880 руб. в начале 2020 года, пишет "Коммерсант".