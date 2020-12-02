Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
1 декабря около 15 часов в районе 10 км Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошла смертельная автоавария.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, стали известны подробности происшествия.
Водитель "Volkswagen Polo" при движении со стороны Екатеринбурга в сторону микрорайона "Химмаш" не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии от полученных травм скончались 27-летняя женщина и девочка, возраст которой устанавливается. Полицейские выяснили, что женщина сидела на заднем пассажирском сидении с правой стороны. По предварительным данным, ребенок находился на ее коленях.
В аварии пострадали водитель и четыре пассажира - двое мужчин, женщина и 7-летняя девочка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
За рулем иномарки находился 25-летний уроженец Узбекистана. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, в каком состоянии находился водитель.
Как сообщалось, предположительно, причиной съезда и ДТП могла послужить зимняя резина на автомобиле, непригодная для эксплуатации в зимних условиях.