02 Декабря 2020
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ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2020) | Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

1 декабря около 15 часов в районе 10 км Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошла смертельная автоавария.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, стали известны подробности происшествия.

Водитель "Volkswagen Polo" при движении со стороны Екатеринбурга в сторону микрорайона "Химмаш" не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии от полученных травм скончались 27-летняя женщина и девочка, возраст которой устанавливается. Полицейские выяснили, что женщина сидела на заднем пассажирском сидении с правой стороны. По предварительным данным, ребенок находился на ее коленях.

В аварии пострадали водитель и четыре пассажира - двое мужчин, женщина и 7-летняя девочка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки находился 25-летний уроженец Узбекистана. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, в каком состоянии находился водитель.

Как сообщалось, предположительно, причиной съезда и ДТП могла послужить зимняя резина на автомобиле, непригодная для эксплуатации в зимних условиях.

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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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