02 Декабря 2020
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Экономика В России
обменник, обмен валюты, рублик, обменный пункт, касса, деньги (2019) | Фото:minfin.com.ua

Российские банки попросили отложить вступление в силу новых правил о вкладах

Российские банки просят Федеральную налоговую службу перенести с января 2021 года на май следующего года вступление в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа.

Как говорят представители финансовых учреждений, причина тому - сложная ситуация из-за пандемии COVID-19. говорится в обращении Ассоциации российских банков на имя главы ФНС Даниила Егорова.

Уточняется, что сотрудники банков не могут оперативно провести необходимые работы для выполнения требований ФНС "из-за временной нетрудоспособности в период пандемии, необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина и осуществления ухода за заболевшими COVID-19 членами семьи".

Как сообщалось, налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн рублей, при этом счета суммироваться не будут, заявляют в Кремле.

Напомним, в обращении к нации президент Владимир Путин обозначил меры экономической и социальной поддержки и назвал источники пополнения бюджета. Одним из них, в частности, станет налог с банковских вкладов. Для тех граждан, у которых вклады превышают 1 млн руб., проценты будут облагаться подоходным налогом в 13%. В эту категорию войдут около 1% граждан.

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Российские банки попросили отложить вступление в силу новых правил о вкладах

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Теги: банки, вклады, ФНС



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