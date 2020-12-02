В России предложили сократить срок переноса сотовых номеров до двух часов

Минцифры предложило сократить до двух часов сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора для россиян.

Сегодня мобильные операторы оказывают данную услугу в восьмидневный срок, а юридическим лицам — за 29 дней. Согласно инициативе, юрлицам услуга по переносу номера будет предоставляться за три часа, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

Перенести номер при смене сотового оператора в России можно с 2013 года.