Родственница Скрипалей рассказала об их местонахождении

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родным в Ярославль и рассказала о здоровье отца.

По словам ее двоюродной сестры Виктории, разговор состоялся в конце ноября. "Юля находится в Великобритании, у нее все хорошо, только немного село зрение", - сказала Виктория. При этом у Сергея Скрипаля в горле установлена стома, его постоянно наблюдают медики.

Юлия не исключила, что в будущем может приехать с отцом в Россию, пишет "Коммерсант".

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.