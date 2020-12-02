02 Декабря 2020
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Экономика В России
Максим Орешкин, деловой завтрак, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Орешкин стал председателем совета директоров "Почты России"

Кабмин России утвердил обновленный состав совета директоров "Почты России".

Его возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин, следует из распоряжения правительства на официальном портале правовой информации.

Новыми членами в совете директоров стали глава Минцифры Максут Шадаев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономики Максим Решетников. Также в совет вошли замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, глава "Почты России" Максим Акимов и председатель правления Евразийского банка России Николай Подгузов.

Совет директоров "Почты России" избирается на пять лет.

Напомним, против "Почты России" возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомства, компания взимает надбавки к тарифам в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.

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Орешкин стал председателем совета директоров "Почты России"

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Теги: Почта России, Орешкин



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