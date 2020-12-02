Экс-сотруднику колонии в Ярославле снизили срок по делу о пытках заключенного

Ярославский областной суд на шесть месяцев снизил срок заключения бывшему заместителю начальника оперативного отделения исправительной колонии №1 Сергею Ефремову.

15 января текущего года он был приговорен к четырем годам колонии за избиение осужденного Евгения Макарова. В мае областной суд подтвердил приговор Ефремову, однако защита через кассационную жалобу добилась повторного рассмотрения апелляционной жалобы, пишет "Коммерсант".

Напомним, 19 ноября суд вынес оправдательный приговор в отношении руководителей исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области Дмитрия Николаева и Игита Михайлова.

Они оправданы в связи с отсутствием события преступления, за ними признано право на реабилитацию, сообщает фонд "Общественный вердикт", представляющий интересы потерпевших.

11 сотрудников колонии признаны виновными по делу о превышении должностных полномочий. Они получили реальные сроки.

В июле 2018 года в "Новой газете" было опубликовано видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров. Позже в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.