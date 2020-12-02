02 Декабря 2020
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Клиентам Сбербанка станет доступна функция предпросмотра пенсии

Сбербанк добавит в своё мобильное приложение возможность увидеть размер будущей пенсии.

Как заявила старший вице-президент банка Наталья Алымова, рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 трлн руб. Такой рост определит рынок негосударственного пенсионного обеспечения, пишет "Коммерсант".

Тем временем, представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни после 60-65 лет.

Большинство опрошенных отметили, что госвыплат вряд ли хватит на реализацию своих планов.

Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Они хотели бы получать пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц.

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Клиентам Сбербанка станет доступна функция предпросмотра пенсии

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Теги: Сбербанк., пенсия



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