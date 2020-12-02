02 Декабря 2020
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Экономика В России
самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Пассажиропоток российских аэропортов снизился на четверть

Пассажиропоток российских аэропортов в октябре, по сравнению с сентябрем текущего года сократился на 23%, до 12,7 млн пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, на внутренних линиях авиаперевозок было перевезено 11,2 млн человек, на международных — 1,4 млн.

По предположениям ведомства, российские авиакомпании сократят перевозки пассажиров в следующем году на 20% от уровня 2019 года.

Как сообщалось, Росавиацией утвержден список из 266 маршрутов по программе субсидирования рейсов в регионах в 2021 году.

На это будет выделено 7,7 млрд руб. Перевозки будет выполнять 21 авиакомпания. Отмечается, что около 70% общей суммы субсидий будет использовано на маршрутах, заявленных к выполнению на самолете Sukhoi Superjet.

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Пассажиропоток российских аэропортов снизился на четверть

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Теги: аэропорты, авиация, авиакомпании



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