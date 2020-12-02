Фейков о ЧВК «Вагнер» хватит на несколько книжек

Фейки и вбросы о ЧВК «Вагнер» давно стали отдельным жанром журналистики. Их следы находили во многих странах мира, включая Судан, ЦАР, Венесуэлу, Сирию, Ливию, Белоруссию и даже Индию. Сегодня мы вспомним основные абсурдные фейки по теме.

Фейки Геринга

Это фейк авторства Африканского командования Вооруженных сил (AFRICOM). На этом сайте летом 2020 года появились фото с неопознанной военной техникой. После чего американцы заявили, что «совершенно определенно» техника принадлежит России и заявили изображения как доказательство вмешательства страны в Ливийском конфликте.

«Разоблачающие» снимки при ближайшем рассмотрении оказались фотошопом настолько плохого качества, что с его помощью можно было доказать присутствие любой армии. Это – единственные «свидетельства» присутствия бойцов в североафриканском государстве, которые предоставило AFRICOM во главе с Бредфордом Герингом.

Информационная кампания в Ливии

Здесь была организована целая кампания, цель которой – создать ложные видеоролики, якобы доказывающие присутствие в Ливии ЧВК «Вагнер». Но потом в сети находились оригиналы – оказывается, вместо флага Сирийской Арабской Республики «пририсовывали» российский, а вместо арабской речи накладывали при помощи монтажа русскую, соответственно.

Таких роликов было довольно много, поэтому кто-то на них «покупался». Например, на видеофейк про «Уралы» «вагнеровцев», которые якобы едут в ливийскую Адждабию, попались Conflict Intelligence Team.

Военные корреспонденты

В бойцов ЧВК «Вагнер» довольно часто «перевоплощали» военных корреспондентов, работавших на передовой в Сирии. В декабре 2019 года оппозиционный блогер Любовь Благушина «доказала» присутствие ЧВК в Сирийской Республике, выложив фото военкора телеканала «Россия 24» Евгения Поддубного. Другого корреспондента – Олега Блохина – американская журналистка CNN Кларисса Уорд представила в кадре как «Вагнеровца». Но пользователи Twitter указали ей на недочет, журналистке пришлось выпускать опровержение.

Венесуэла и Индия

Самый фантастические фейки принадлежат авторству некого Евгения Шабаева – этот мошенник прикидывался ветераном чеченской и донбасской войны, атаманом, офицером и приближенным к ЧВК «Вагнер». Он давал невероятные по своей бессмысленности интервью. Например, агентству Reuters он рассказал, что бойцов российской ЧВК перебросили в Венесуэлу. А пранкерам, что российскую ЧВК нанял Китай «для проведения в Индии спецопераций против ядерной державы Пакистана».

Но карьера мошенника Шабаева закончилась, как только с ним поговорили реальные ветераны Чеченской войны, после чего он извинился на камеру за вранье про свою военную службу.

33 богатыря

29 июля 2020 года в Минске были задержаны 33 россиянина. СМИ сразу же приняли их за «Вагнер» и обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках». Но и эта информация оказалась фейковой, как позднее выяснил журналист «Комсомольской правды» Александр Коц. Его расследование показало, что арест был провокацией украинских спецслужб. За ЧВК «Вагнер» выдали ЧВК «МАР», обставив все так, чтобы бойцов выдали украинской стороне для суда.

Украинские СМИ

Летом 2020 года российское издание «Политнавигатор» подсчитало, сколько виртуальных потерь «Вагнер» понес в Ливии, если верить украинским СМИ.

Оказывается, с 1 мая по 20 июня 2020 года, согласно сайту real-vin.com было уничтожено более 200 единиц российской военной техники. Но эти потери лишь на словах, так как реальных доказательств сайт не предоставил. В Ливии ЧВК потеряла 1118 виртуальных человек, из которых 666 — погибшие, 445 — раненые и 7 пленных. И снова – ни одного реального фото, видео или любого другого доказательства.

Список фейков можно продолжать бесконечно – всем нужно поднимать посещаемость. ЧВК «Вагнер» - отличный повод для хайпа или способ самопиара.