Власти Удмуртии разрешат новогодние корпоративы в общепите

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о продлении работы предприятий общественного питания с 11 декабря.

По словам губернатора, в республике разрешено проводить предновогодние корпоративы в кафе и ресторанах. Также они будут работать в новогоднюю ночь. При этом Бречалов не уточнил, по какому расписанию заведения общепита будут работать в новогоднюю ночь, пишет "Коммерсант".

По последним данным, в регионе зафиксировано 13 тыс. 545 случая заражения COVID-19. 287 человек скончались.