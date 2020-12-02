Путин: спрос на нефть станет снижаться на 0,1% в год

Мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год, сообщил российский президент Владимир Путин.

По словам главы государства, в таких условиях перспективнее развивать нефтехимическую отрасль, сообщает ТАСС.

В последние годы нефтегазохимия России хорошо развивается: запускаются новые производства, наращиваются объемы выпуска продукции и постепенно снижается зависимость от импорта, отметил Путин.

Как сообщалось, до 2030 года в России могут построить более 100 новых нефтегазохимических установок.

Об этом сообщил председатель правления и генеральный директор "Газпром нефть" Александр Дюков во время совещания с Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.

"Есть сырье, есть устойчивый спрос", - сообщил он.