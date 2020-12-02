Эксперт: Опять случайные люди будут руководить лёгкой атлетикой?

У Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) появился новый президент, а также избран новый состав президиума.

Так, новым главой ВФЛА стал Пётр Иванов, который был избран по итогам тайного голосования. 50-летний специалист известен по работе в Федерации триатлона России (ФТР), которой руководил четыре года.

За Иванова отдали свои голоса 56 делегатов отчетно-выборной конференции, за менеджера легкоатлетов Михаила Гусева – 10, за олимпийскую чемпионку в беге Ирину Привалову – 7. Кроме этого, в списке претендентов значились ещё двое: председатель Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, который снялся в пользу кандидатуры Приваловой, и организатор ряда студенческих легкоатлетических соревнований Андрей Шляпников, снявшийся в пользу Иванова. Отметим также, что сама Привалова снялась позже с гонки в пользу Иванова.

Привалова и Гусев в итоге вошли в состав президиума ВФЛА. Также его пополнили Светлана Абрамова, Родион Гатауллин, Наталья Шубенкова и Антон Уйк.

Спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов считает, что выборы не станут переломным моментом в затяжном кризисе в российской лёгкой атлетике. Его экспертное мнение – для Накануне.RU:

– После Валентина Балахничёва (экс-президент ВФЛА, возглавлявший федерацию с 1990 по 2015 год, – прим.) были Дмитрий Шляхтин (возглавлял ВФЛА с 2015 по 2019 год) и Евгений Юрченко (возглавлял ВФЛА с февраля 2020 года), а Иванов – это уже третий человек, не имеющий абсолютно никакого отношения к лёгкой атлетике. Пять лет наша федерация страдала и, видимо, дальше будет страдать. Человека лоббировали Олег Матыцин (министр спорта РФ, – прим.), Станислав Поздняков (Президент Олимпийского комитета России с 2018 года, – прим.), руководство РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация). С какой целью его лоббировали на должность?! Я думаю, что хорошего ничего не будет.

Привалова избрана первым вице-президентом ВФЛА. Она до последнего претендовала на должность, но снялась в последний момент в пользу Иванова. Когда она сдаёт свои позиции в интересах Иванова, чему она будет учить спортсменов, как будет смотреть им в глаза?!

***

Более подробно Алексей Кустов в качестве спикера расскажет о ситуации в российском спорте на пресс-конференции "Российская атлетика: от мировых рекордов к новым достижениям", которая пройдет сегодня, 2 декабря, в 15:00 по московскому времени. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке - https://us02web.zoom.us/j/88966718213.