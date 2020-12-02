Дапкунайте, часы "Павел Буре" и… пластиковые перегородки: как пройдет "Екатерининская Ассамблея-2020"

4 декабря в Екатеринбурге состоится десятый благотворительный аукцион "Екатерининская Ассамблея". Проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей проводится ежегодно и каждый раз собранные средства направляются на реализацию социально важных проектов. В прошлом году обладателем гранта стал фонд "Жизнь в движении" с проектом "Хочу ходить", который помогает детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги. Накануне.RU стал известен список главных гостей этого года и все лоты, которые будут представлены на новом благотворительном вечере. Также нам удалось узнать и об особенностях проведения предстоящего мероприятия в "особых условиях".

Пандемия коронавируса в этом году накладывает отпечаток на многие мероприятия, некоторые из них, даже заранее запланированные, приходится переносить. Однако, как рассказала Накануне.RU генеральный директор Центра творческих инициатив "Синара-центра" Елена Теребенина, благотворительный вечер "Екатерининская Ассамблея" состоится в любом случае - и при соблюдении всех мер безопасности.

Помимо обязательной термометрии на входе, масочного режима на протяжении всего вечера и постоянного доступа к санитайзерам, во всех помещениях "Синара-центра" установлены рециркуляторы, современная система очистки которых уменьшит количество частиц пыли в воздухе, что воспрепятствует размножению бактерий. В центре каждые два часа будет проходить санитарная обработка всех поверхностей, сотрудники обязаны носить маски и перчатки и каждые два часа будут проходить термометрию . Для большей безопасности в концертном зале между столами будут установлены пластиковые перегородки.

Численность гостей будет ограничена до 90-100 человек. Таким образом, будет соблюдена ограничительная мера по 50-процентной заполняемости помещения для сохранения дистанции в 1,5 м. В случае же, если накануне благотворительного вечера в указ губернатора будут внесены изменения по ужесточению мер безопасности, то количество гостей на площадке будет сокращено.

"В этом году была задача сделать все максимально безопасно. Мы в три раза сократили количество участников, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Мы ввели правило, что что каждый должен прийти с отрицательным результатом теста. Мы заранее обработаем зал. Мы сократили развлекательную часть. Наша задача прийти, собрать средства и закончить достаточно рано, чтобы все было безопасно", - добавляет первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Как стало известно Накануне.RU, среди гостей "Екатерининской Ассамблеи-2020" уже числятся основатель и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, гендиректор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин, а также член попечительского совета "Екатерининской Ассамблеи", руководитель BeBrand Даниил Макеранец.

"По моему мнению, это вообще главное мероприятие года, вне зависимости от времени. Оно уникальным образом несет добро в таких гигантских масштабах, но при этом является еще и светским мероприятием, это довольно уникальное сочетание", - заявил Накануне.RU Даниил Макеранец.

По его словам, "Екатерининская Ассамблея" является местом, где условности между статусами стираются ради достижения общей и важной цели – помощи людям. Всем же, кто пренебрежительно говорит о "богачах", которые и так "должны помогать бедным", у Макеранеца ответ простой: "Они могли этого и не делать. Однако помогают, просто чаще всего не афишируют".

"Екатерининская Ассамблея" действительно не пытается особенно афишировать то, что она делает, но и скрыть – тоже. Довольно сложно утаить мероприятие подобного масштаба, но сама миссия ее – это прекрасно. Мы определенно занимаем лидирующее положение в стране, потому что нигде в России вы больше не увидите благотворительных мероприятий такого уровня", – подчеркнул руководитель BeBrand.

Как стало известно Накануне.RU, в этом году специальным гостем вечера выступит актриса Ингеборга Дапкунайте. Она тоже предоставила свой лот – это сертификат на посещение спектакля "Разбитый кувшин" Театра Наций. Лот включает в себя приглашение на показ на две персоны, а также возможность после его окончания прогуляться за кулисами театра в компании актрисы, выпить бокал шампанского, получить фото на память и фирменную программку с ее автографом.

Следующим лотом будут разыгрываться золотые часы самой известной в дореволюционной России часовой марки "Павел Буре", которые выставил директор ООО "Малышева 73" Игорь Заводовский. Женский хронометр изготовлен по заказу Его Императорского Величества. История часовой династии Буре, торговый дом которой производил и продавал карманные, настенные, каретные, настольные, а позже и наручные механические часы, неразрывно связана с историей страны в XIX веке. Павел Карлович, а затем и его наследник Павел Павлович Буре занимали должность штатного оценщика часов и иных механических изделий для Его Величества. На лицевой крышке часов изображен Государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею "300 лет Дома Романовых". К лоту прилагается экспертное заключение.

Также Накануне.RU стали известны и все остальные лоты, которые будут представлены на аукционе:

хоккейная клюшка Якуба Коваржа сезона 2018/2019 с автографом вратаря "Автомобилиста",

боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона от Академии единоборств РМК,

беговые лыжи Fisher с автографом экс-биатлониста Антона Шипулина, на которых спортсмен выступал на Олимпиаде-2014,

места в VIP-ложу от президента ФК "Урал" Григория Иванова на матчи своего футбольного клуба в сезоне 2020/2021,

инвестиционные монеты и подарочное издание воспоминаний известного российского ученого Николая Дроздова с личными пожеланиями телеведущего,

футболка с автографами всех игроков сборной России по футболу-2018 от гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова,

усыпанный бриллиантами символ "Екатерининской Ассамблеи" от ювелирного дома CHAMOVSKIKH - вензель с двумя переплетающимися буквами Е и А и короной отсылает к трем покровительницам столицы Урала – российским императрицам и святой Екатерине,

четыре билета на запись программы "Comedy Club" с открытой датой, лот предоставил гендиректор "Пассажа" Константин Погребинский,

приглашение на вечер памяти Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова,

приглашение на творческий вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова в Зарядье,

малахитовый стол в традициях XVIII века от основателя ГК "Сима-Ленд" Андрея Симановского;

изделия камнерезного искусства – скульптуры "Стрелец" и "Боярский сын", лот предоставил гендиректор "ФОРЭС" Сергей Шмотьев,

кинжал позолоченный инкрустированный рубинами от гендиректора группы компаний "ТРАНССИБУРАЛ" Сергея Мазуркевича,

книга "Народы Европы", конец XIX – начало XX вв., от гендиректора УГМК Андрея Козицына,

и, наконец, особый лот - маринованные грибы, приготовленные актрисой Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту.

Кстати, клюшка Коваржа, перчатки Тайсона, а также лот Николая Дроздова уже ушли с интернет-аукциона, который прошел в ноябре в рамках проекта "Екатерининская Ассамблея". Спортивное орудие вратаря "Автомобилиста" продано за 30 тыс. руб. Покупатель – генеральный директор литейной мастерской "Дубровин" Иван Дубровин. Перчатки легендарного боксера ушли за 100 тыс. руб., покупателем стала группа компаний ООО НК "Русстройсервис", генеральный директор Александр Черных. А любителем фауны оказался постоянный участник интернет-аукциона - управляющий ООО "Уралпромстрой" Дмитрий Рябов, издание Дроздова и памятные монеты из этого лота достались ему.

Итого в этом году за счет продажи лотов интернет-аукциона на счет "Екатерининской Ассамблеи" поступило 280 тыс. руб.

Напомним, отличием проведения благотворительного аукциона в этом году будет то, что благополучателями могут стать сразу несколько организаций. Среди них Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения с проектом "Здоровье ученика – приоритет школы!" и НКО "Благое дело" с проектом "Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области". Общая сумма, необходимая на реализацию двух грантов, составляет около 38 млн руб. О том, что это за проекты, мы уже подробно писали. Третий - проект по созданию Центра нутритивной поддержки на базе ОДКБ и обеспечению лечебным питанием детей с паллиативными состояниями.