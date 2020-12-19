В Тюмени такси врезалось в остановку: три человека пострадали

В Тюмени таксист автомобиля Toyota Corolla въехал в остановку и сбил стоящих там людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, пострадали три человека. На месте помощь была оказана мужчине 1969 года рождения, два человека - мужчина 36 лет и 14-летняя девочка были доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель такси нарушил правила перестроения.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что у пострадавших врачи диагностировали ушибы. Сейчас они будут лечиться амбулаторно.